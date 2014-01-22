Zum Inhalt springenBarrierefrei
KultKrimiStaffel 16Folge 18vom 22.01.2014
Folge 18: Die Pforte zum Jenseits

44 Min.Folge vom 22.01.2014Ab 12

Ein Boot mit zwei Personen nähert sich nachts einer Yacht. Kiara Cantonas hilft ihren beiden Gästen an Bord. Monika Rickhoff und ihre Tochter Yvonne folgen ihr unter Deck, wo sie bereits alles für eine Séance vorbereitet hat. Kiara Cantonas spürt, dass ein ungebetener Gast an Bord ist. Yvonne Rickhoff geht an Deck, um nachzuschauen. Wenig später kommt sie zurück, es sei alles in Ordnung. Erneut konzentrieren sich die drei Frauen auf ihr Vorhaben. Plötzlich gibt Cantonas merkwürdige Laute von sich. Hat sie Kontakt zum Jenseits aufgenommen? Am nächsten Morgen entdeckt die Crew der "Albatros II" ein führerloses Motorboot mit der Leiche von Daniel Nolte. Alles deutet zunächst auf einen Unfall hin, doch einige Spuren legen die Vermutung nahe, dass es sich um ein Verbrechen handeln könnte.

