Küstenwache
Folge 26: Dame, König, Mord
44 Min.Folge vom 02.04.2014Ab 12
Marten Feddersen ist voller Anspannung und Konzentration: Gemeinsam mit seinem Kollegen Ben Asmus nimmt er an einem Schachturnier gegen die Juniorenmeisterin Erika Zweig teil. Asmus ist zwar der Meinung, Pokern sei "sexyer", doch eine gewisse Faszination für das Königsspiel hat auch ihn gepackt. Zweig spielt parallel gegen mehrere Gegner. Das kleine Turnier dient als Vorbereitung für die eigentliche Herausforderung, ihr Spiel gegen den Weltmeister Nikolai Semjonov. Äußerste Ruhe ist erforderlich, um sich auf die Spielzüge konzentrieren zu können. Plötzlich plärrt Asmus' Handy los. Ein Anruf von Kapitän Sander: Semjonov wurde entführt.
