Küstenwache
Folge 14: Das Ultimatum
Die Vize-Bürgermeisterin von Neustadt in Lebensgefahr: Als sie auf das Deck ihrer Yacht tritt, aktiviert sie einen Schalter, der bei einer falschen Bewegung von ihr eine Bombe zündet. Ein anonymer Anrufer auf ihrem Handy warnt sie, sich nicht von der Stelle zu rühren. Sie kann zwar die Küstenwache alarmieren, doch wird sie sich lange genug auf den Beinen halten können? Als die Küstenwache eintrifft, hat Constanze Bahlbeck kaum noch Kraft. Deshalb entscheiden Kapitän Thure Sander und sein Maschinist Marten Feddersen, nicht erst auf den Kampfmittelräumdienst zu warten, sondern die Bombe selbst zu entschärfen. Glücklicherweise kann Feddersen rasch Entwarnung geben: Die Bombe hat gar keinen Zünder. Die Vize-Bürgermeisterin ist gerettet.
