Küstenwache
Folge 15: Fluch der Wahrheit
Auf einer Patrouillenfahrt birgt die Küstenwache einen bleischweren Koffer vom Meeresgrund. Zum Entsetzen der Crew liegt darin die Leiche eines Mannes. Die Obduktion ergibt, dass das Opfer an einem Genickbruch starb. Als die Leiche identifiziert ist, beginnt eine Spurensuche, die das bisher funktionierende Zusammenleben einer Familie bedroht. Der Tote ist Dennis Görsch. Er beging vor Jahren etliche Raubüberfälle. Seine damalige Komplizin Britta Liersen wurde zu einer langen Gefängnisstrafe verurteilt; Görsch selber kam mangels Beweisen straflos davon und hat sich seitdem offenbar mehr schlecht als recht durchgeschlagen. Britta Liersen ist seit einiger Zeit auf freiem Fuß und lebt inzwischen in dem kleinen Hafenort Niendorf. Dort betreibt sie eine Töpferwerkstatt.
