Küstenwache
Folge 2: Das trojanische Pferd
Zunächst sieht alles nach einem Routineauftrag aus, als Kapitän Ehlers und sein Erster Offizier Britta Larsen die Anweisung erhalten, einen Frachter durch die deutschen Hoheitsgewässer zu begleiten. Doch die Mission ist streng geheim: An Bord der "Barim" befindet sich der litauische Staatsschatz, der einst vor Stalins Truppen nach London in Sicherheit gebracht wurde und nun auf den Boden der jungen Demokratie zurückgeholt werden soll. Während Ehlers mit der "Albatros" den Frachter in Sichtweite begleitet, geht ein Hilferuf von einer Jacht ein, auf der angeblich ein Besatzungsmitglied lebensgefährlich erkrankt ist. Da der Einsatz direkt auf dem Weg liegt, läßt Ehlers die Jacht ansteuern. Doch die Freizeitkapitäne entpuppen sich als bis an die Zähne bewaffnete russische Terroristen, die Kapitän Ehlers und seine Mannschaft überrumpeln. Bald wird klar, welches Ziel Waschnikow und seine Leute verfolgen: Als Küstenwache getarnt, wollen sie sich Zugang zur "Barim" verschaffen, um den Staatsschatz zu rauben.
