Küstenwache
Folge 5: Die Flucht
Am Jachthafen von Neustadt kommt es zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen Christian Gellersen und seinem Schwiegervater Gunnar Heistings. Während Gellersen mit seiner Jacht aufs offene Meer flieht, wird Heistings mit einer Schußverletzung ins Krankenhaus eingeliefert. Für Kommissar Golinski von der Kripo ist der Fall klar: Laut Zeugenaussagen hat Gellersen auf seinen Schwiegervater geschossen, als Heistings ihn aufforderte, ihm seinen Enkel Sven zu übergeben. Das Kind sollte nach dem Tod von Gellersens Frau bei Pflegeeltern untergebracht werden, doch Gellersen war der Anordnung des Jugendamtes nicht nachgekommen. Golinski vermutet, daß Gellersen Saven verschleppt hat, und bittet die Küstenwache um Amtshilfe. Kapitän Ehlers gelingt es, von der "Albatros" aus Funkkontakt mit Gellersen aufzunehmen. Gellersen ist verzweifelt: Er will seinen Sohn unter keinen Umständen herausgeben. Ehlers fürchtet, daß sich Gellersen zu einer Kurzschlußhandlung hinreißen läßt und bittet Britta Larsen, mehr Informationen über ihn zu beschaffen. Was Britta Larsen herausfindet, läßt den Fall in einem anderen Licht erscheinen. Und während die "Albatros" vergeblich nach Gellersens Jacht sucht, gelingt es Larsen, den möglichen Aufenthaltsort des Flüchtigen zu ermitteln: eine Insel, die er mit seiner Frau häufig aufsuchte. Als die "Albatros" die Insel mitten in der Nacht erreicht, ankert dort tatsächlich die gesuchte Jacht. Von Gellersen und Sven fehlt jedoch jede Spur.
