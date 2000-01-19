Küstenwache
Folge 3: Gefährliche Fracht
Seit Wochen protestiert eine Umweltgruppe gegen das Entsorgungsunternehmen "Ökotrans", das Sondermüll in der Ostsee verklappen soll. Chris Perschau, der neu zu der Gruppe um den Altaktivisten Heinrich Fischer gestoßen ist, versucht mit spektakulären Aktionen die Firma unter Druck zu setzen. Die Stimmung an Bord der "Albatros" ist gedrückt. Britta Larsen ist vom Dienst freigestellt, nachdem ihr bei der Befreiungsaktion im letzten Einsatz ein 14-jähriger Junge ins Schussfeld geriet und starb. Als die Umweltgruppe in einer neuen Aktion den Neustädter Hafen blockiert, um einen Frachter der "Ökotrans" am Auslaufen zu hindern, greift Kapitän Ehlers mit der "Albatros" ein. Simone von Ahlbeck, die neue Bootsfrau, erkennt in Chris Perschau einen Schulfreund wieder und entwickelt bald mehr als freundschaftliche Gefühle für den attraktiven Mann. Während der Chef der "Ökotrans", Rainer Thoma, die Küstenwache bedrängt, die geschäftsschädigenden Aktionen endlich zu unterbinden, erhält die Protestaktion gegen die Firma eine neue Dimension. Auf einem Frachter der "Ökotrans" wird eine Bombe gefunden. Simone von Ahlbeck kann nicht glauben, dass Chris Perschau für seine Ziele Menschenleben aufs Spiel setzt.
