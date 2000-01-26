Küstenwache
Folge 4: Tödliche Hochzeit
Im Jachthafen von Neustadt feiert ein persisches Brautpaar, Bijan und Manijeh, ein rauschendes Hochzeitsfest. Britta Larsen, Kalle Schneidewind und Paul Kramer, die das Fest beobachten, werden eingeladen und feiern mit. Die ausgelassene Stimmung endet jedoch abrupt, als Manijeh plötzlich spurlos verschwindet. Während unter der Hochzeitsgesellschaft Ratlosigkeit herrscht, erfährt ihr Bruder Farhad, dass sie auf einer Jacht gesehen wurde. Er vermutet, dass Saam, ihr Ex-Freund, sie entführt hat und fährt aufgebracht mit seinem Motorboot auf See, um seine Schwester zurückzuholen. Da Farhad bewaffnet ist, verständigt Britta Larsen, die nach ihrer Therapiemaßnahme in den aktiven Dienst zurückgekehrt ist, Kapitän Ehlers. Die "Albatros" macht sich auf die Suche. Tatsächlich haben die Werftarbeiter Ben und Knud Hinz die junge Perserin aus einer Laune heraus auf ihre Segeljacht gelockt. Sie wollen ihr zeigen, was eine Brautentführung ist. Die Situation eskaliert jedoch, als der angetrunkene Knud gegenüber Manijeh zudringlich wird. Manijeh weiß sich keinen Ausweg und springt verzweifelt über Bord. Unterdessen spürt Kapitän Ehlers Farhad auf und entwaffnet ihn. Für eine Suche nach der Braut fehlen Ehlers allerdings jegliche Anhaltspunkte.
