Küstenwache
Folge 5: Auf der falschen Seite
44 Min.Folge vom 17.05.2006Ab 12
Als eines Tages die ehemalige Wachoffizierin der "Albatros", Fredericke Hansen, in der Einsatzzentrale der Küstenwache vorbei kommt, kann vor allem Kapitän Ehlers seine Freude kaum verhehlen - die beiden waren früher einmal ein Paar. Der Grund für ihren Besuch ist allerdings offizieller Natur: Hansen arbeitet inzwischen beim Verfassungsschutz und fahndet nach Neonazis, die propagandistische Flugblätter aus Dänemark einschmuggeln, um sie in Deutschland in Umlauf zu bringen. Die Crew erklärt sich sofort bereit, ihre ehemalige Kollegin bei der Suche zu unterstützen.
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1997 ZDF Enterprises