Küstenwache

Geliebter Feind

Staffel 12Folge 24vom 08.04.2009
Geliebter Feind

Küstenwache

Folge 24: Geliebter Feind

44 Min.Folge vom 08.04.2009Ab 12

Ein Taucher ist bei einem Unfall unter Wasser schwer verletzt worden. Als das Schiff der Küstenwache die angegebene Position erreicht, ist es bereits zu spät. Leblos liegt Richard Descartes in einer riesigen Blutlache an Deck seiner Jacht. Aus seiner Brust ragt das stählerne Ende eines Harpunenpfeils. Verzweifelt hatten Descartes Frau Rahel und seine Tochter Zora versucht, ihm zu helfen. Die beiden Frauen sind vollkommen verstört. Zögernd erzählt Rahel den Verlauf der Geschehnisse. Sie und ihr Mann waren auf einem Tauchgang, um Fische zu jagen. Plötzlich hatte sie das viele Blut bemerkt. Ihr gelang es noch, Richard an die Wasseroberfläche zu ziehen. Zora hatte auf der Jacht geschlafen und war erst durch die Schreie ihrer Mutter wach geworden. Die beschriebenen Umstände des Unglücks überzeugen Einsatzleiter Hermann Gruber und Kapitän Ehlers nur wenig.

Küstenwache
KultKrimi
Küstenwache

Küstenwache

