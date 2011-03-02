Küstenwache
Folge 21: Der verlorene Sohn
Eine scheinbar führerlos auf der Ostsee treibende Yacht erregt die Aufmerksamkeit der Crew auf der "Albatros II". Kapitän Holger Ehlers und sein Kollege Kai Norge setzen über. Tatsächlich ist niemand an Bord. Blutspuren in einer der Kojen lassen vermuten, dass die Yacht nicht freiwillig verlassen wurde. Die beiden Küstenwachler betrachten das Chaos unter Deck und entdecken ein Multimedia-Handy. Als sie die Videoaufnahmen prüfen, sehen sie ein junge Frau in aus gelassen fröhlicher Stimmung. Ein Mann tritt zu ihr und legt den Arm um sie. Ehlers und Norge staunen nicht schlecht, als sie ihren ehemaligen Kollegen Nils Krüger erkennen. Kapitän Ehlers lässt die Yacht zunächst in den Hafen der Bundespolizei bringen. Kurz darauf taucht Nils Krüger vor der Einsatzzentrale auf, um seinen Ex-Chef Polizeirat Hermann Gruber um Hilfe zu bitten.
