LamBro Diaries - Gumball 3000 Edition
Folge 7: 100 Supercars auf einer Fähre
22 Min.Ab 12
Omid und Nico brechen zur aller letzten Etappe des Gumball auf. 5000 Kilometern durch neun Länder quer durch Europa sind fast geschafft. Die beiden sind am Limit, doch Ibiza und das große Finale liegen endlich in Reichweite.
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© COMBINE Management GmbH