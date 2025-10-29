Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynStaffel 1Folge 2
Folge 2: Stress an der türkischen Grenze

23 Min.Ab 12

Von Istanbul nach Bukarest. Alles läuft nach Plan - bis Nico und Omid an der Grenze zur Türkei hängenbleiben. Stundenlanges Warten, endlose Diskussionen und das Gefühl, dass alles schon hier vorbei sein könnte!

