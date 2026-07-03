Ball in Sicht: Neuer Bundestrainer: Ist Klopp wirklich der Richtige? Und warum scheiterte Nagelsmann?Jetzt kostenlos streamen
Land in Sicht - Der News-Talk mit Klaus Brinkbäumer & Friends
Folge 13: Ball in Sicht: Neuer Bundestrainer: Ist Klopp wirklich der Richtige? Und warum scheiterte Nagelsmann?
Ein Rücktritt, viele offene Fragen: Was braucht die Nationalmannschaft jetzt wirklich? Das WM-Aus hat Konsequenzen: Julian Nagelsmann ist als Bundestrainer zurückgetreten. Klaus Brinkbäumer und Rüdiger Barth blicken auf seine Zeit beim DFB zurück – und diskutieren, warum ein Trainer, der einst für seine klare Kommunikation und moderne Art geschätzt wurde, am Ende so stark in der Kritik stand. War das Turnier wirklich der Beleg dafür, dass Nagelsmann gescheitert ist? Oder wird sein Wirken im Nachhinein zu hart bewertet? Gemeinsam ordnen das Hostduo ein, an welchem Punkt die Stimmung kippte und warum sich das Bild des Bundestrainers im Laufe seiner Amtszeit so deutlich verändert hat. Der Blick richtet sich aber vor allem nach vorne: Wer kann die Nationalmannschaft jetzt übernehmen? Jürgen Klopp gilt als Wunschkandidat vieler Fans – doch wäre er tatsächlich die richtige Lösung? Und wie realistisch sind die weiteren gehandelten Namen wie Pep Guardiola oder Ralf Rangnick? Viel Spaß mit Ball in Sicht! Du möchtest mehr über unsere Werbepartner erfahren? Hier findest du alle Infos & Rabatte: https://linktr.ee/LandinSicht_Podcast „Ball in Sicht“ erscheint während der WM regelmäßig im Land-in-Sicht Kanal, auf allen Podcast-Plattformen sowie auf Joyn und YouTube. Sie finden uns hier: Spotify: https://open.spotify.com/show/1qHGLQxzH2HsB2iyJPrPHy?si=4c405f07dc204e15 Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/de/podcast/land-in-sicht/id1874020578?1=en-GB YouTube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk Finde Land in Sicht hier: Instagram: https://www.instagram.com/landinsicht?igsh=ZDkzMXkxNmd3YWdm tiktok: https://www.tiktok.com/@landinsicht?r=1&t=ZG-94BtecLIW8P Youtube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk Weitere Sendehinweise: Mittwochs sehen Sie KT Guttenberg und Gregor Gysi, wie gewohnt, mit brisanten politischen Themen unserer Zeit. Jeden Donnerstag gibt es den neuen Newsletter NEULAND Update von KT Guttenberg! Darin nehmen wir Sie mit hinter die politischen Kulissen und KT Guttenberg teilt seine Gespräche und Gedanken aus zahllosen Begegnungen und Interviews mit den Leaders und Thinkers unserer Zeit. Unbedingt abonnieren! Freitags kommt "Make America GOOD again" mit Ricardia Bramley und KT Guttenberg. Gemeinsam sprechen die Beiden über die USA, ein Land, das für sie Heimat, Rätsel, Irritation und Inspiration zugleich ist-und das gerade jetzt besser verstanden werden will. Schreiben Sie uns mit Fragen und Anregungen. Wir freuen uns über jede Email, auch wenn wir nicht alle beantworten können: lis@openminds.media
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