Ball in Sicht: Viertelfinal-Tipp-Duell: FRA-MAR, ESP-BEL, ENG-NOR, ARG-CH plus: Warum macht Rudi Völler weiter?Jetzt kostenlos streamen
Land in Sicht - Der News-Talk mit Klaus Brinkbäumer & Friends
Folge 16: Ball in Sicht: Viertelfinal-Tipp-Duell: FRA-MAR, ESP-BEL, ENG-NOR, ARG-CH plus: Warum macht Rudi Völler weiter?
Wir suchen die vier Halbfinalisten-wer macht das Spiel? Viertelfinale! Es ist soweit und wir sehen den mit Spannung erwarteten Viertelfinal Duellen Frankreich gegen Marokko, Spanien gegen Belgien, England gegen Norwegen und Argentinien gegen Schweiz entgegen. Ab Donnerstag Abend geht es Schlag auf Schlag und wir suchen die vier Halbfinalisten. Es sind große Teams dabei, mit starken, mittlerweile legendären Spielern wie Lionel Messi und Harry Kane, Erling Haaland und Achraf Hakimi; Die Stars der WM, die besten überzeugendsten Mannschaften. Außerdem: Rudi Völler bleibt Sportdirektor-warum eigentlich? Jürgen Klopp soll Bundestrainer werden. War er es nicht, Rudi Völler, der Julian Nagelsmann noch als Ideallösung bezeichnet hatte? Was ist da los? Welche Spiele lohnen sich? Wer wird sich durchsetzen? All das in der neuen Folge. Viel Spaß mit Ball in Sicht! Du möchtest mehr über unsere Werbepartner erfahren? Hier findest du alle Infos & Rabatte: https://linktr.ee/LandinSicht_Podcast „Ball in Sicht“ erscheint während der WM regelmäßig im Land-in-Sicht Kanal, auf allen Podcast-Plattformen sowie auf Joyn und YouTube. Sie finden uns hier: Spotify: https://open.spotify.com/show/1qHGLQxzH2HsB2iyJPrPHy?si=4c405f07dc204e15 Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/de/podcast/land-in-sicht/id1874020578?1=en-GB YouTube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk Finde Land in Sicht hier: Instagram: https://www.instagram.com/landinsicht?igsh=ZDkzMXkxNmd3YWdm tiktok: https://www.tiktok.com/@landinsicht?r=1&t=ZG-94BtecLIW8P Youtube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk Weitere Sendehinweise: Mittwochs sehen Sie KT Guttenberg und Gregor Gysi, wie gewohnt, mit brisanten politischen Themen unserer Zeit. Jeden Donnerstag gibt es den neuen Newsletter NEULAND Update von KT Guttenberg! Darin nehmen wir Sie mit hinter die politischen Kulissen und KT Guttenberg teilt seine Gespräche und Gedanken aus zahllosen Begegnungen und Interviews mit den Leaders und Thinkers unserer Zeit. Unbedingt abonnieren! Freitags kommt "Make America GOOD again" mit Ricardia Bramley und KT Guttenberg. Gemeinsam sprechen die Beiden über die USA, ein Land, das für sie Heimat, Rätsel, Irritation und Inspiration zugleich ist-und das gerade jetzt besser verstanden werden will. Schreiben Sie uns mit Fragen und Anregungen. Wir freuen uns über jede Email, auch wenn wir nicht alle beantworten können: lis@openminds.media
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