Ball in Sicht: Die Anatomie des Trump/FIFA-Skandals. Plus: Skandal-Spiel WM 1978 Argentinien vs. PeruJetzt kostenlos streamen
Land in Sicht - Der News-Talk mit Klaus Brinkbäumer & Friends
Folge 17: Ball in Sicht: Die Anatomie des Trump/FIFA-Skandals. Plus: Skandal-Spiel WM 1978 Argentinien vs. Peru
Hat Donald Trump den größten WM-Skandal seit Jahren ausgelöst? Ein Eingriff, der die Fußballwelt erschüttert: Klaus Brinkbäumer und Rüdiger Barth sprechen über die umstrittene Aufhebung einer Sperre bei der Weltmeisterschaft – und darüber, warum der Fall weit über eine einzelne Entscheidung hinausgeht. Was forderte Donald Trump in seinem Telefonat mit FIFA-Präsident Gianni Infantino? Gelten die Regeln des Fußballs noch für alle gleichermaßen? Und welche Folgen hat dieser Fall für künftige Turniere? Die beiden ordnen den Ablauf Schritt für Schritt ein, diskutieren die Reaktionen von FIFA und UEFA und erklären, warum die Entscheidung in der Fußballwelt auf so viel Widerstand stößt. Dass sich Verbände und Verantwortliche geschlossen gegen den Vorgang positionieren, macht dabei zumindest etwas Hoffnung. Ein Blick in die Geschichte zeigt: Schon die WM 1978 in Argentinien wurde von Manipulationsvorwürfen überschattet. Das Hostduo erzählt, warum dieses Turnier bis heute als eines der umstrittensten der Fußballgeschichte gilt – und welche Parallelen sich zur aktuellen Diskussion ziehen lassen. Viel Spaß mit Ball in Sicht! Du möchtest mehr über unsere Werbepartner erfahren? Hier findest du alle Infos & Rabatte: https://linktr.ee/LandinSicht_Podcast „Ball in Sicht“ erscheint während der WM regelmäßig im Land-in-Sicht Kanal, auf allen Podcast-Plattformen sowie auf Joyn und YouTube. Sie finden uns hier: Spotify: https://open.spotify.com/show/1qHGLQxzH2HsB2iyJPrPHy?si=4c405f07dc204e15 Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/de/podcast/land-in-sicht/id1874020578?1=en-GB YouTube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk Finde Land in Sicht hier: Instagram: https://www.instagram.com/landinsicht?igsh=ZDkzMXkxNmd3YWdm tiktok: https://www.tiktok.com/@landinsicht?r=1&t=ZG-94BtecLIW8P Youtube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk Weitere Sendehinweise: Mittwochs sehen Sie KT Guttenberg und Gregor Gysi, wie gewohnt, mit brisanten politischen Themen unserer Zeit. Jeden Donnerstag gibt es den neuen Newsletter NEULAND Update von KT Guttenberg! Darin nehmen wir Sie mit hinter die politischen Kulissen und KT Guttenberg teilt seine Gespräche und Gedanken aus zahllosen Begegnungen und Interviews mit den Leaders und Thinkers unserer Zeit. Unbedingt abonnieren! Freitags kommt "Make America GOOD again" mit Ricardia Bramley und KT Guttenberg. Gemeinsam sprechen die Beiden über die USA, ein Land, das für sie Heimat, Rätsel, Irritation und Inspiration zugleich ist-und das gerade jetzt besser verstanden werden will. Schreiben Sie uns mit Fragen und Anregungen. Wir freuen uns über jede Email, auch wenn wir nicht alle beantworten können: lis@openminds.media
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