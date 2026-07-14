Ball in Sicht: Das große Best-of der WM: Die schönsten, bizarrsten und traurigsten MomenteJetzt kostenlos streamen
Land in Sicht - Der News-Talk mit Klaus Brinkbäumer & Friends
Folge 19: Ball in Sicht: Das große Best-of der WM: Die schönsten, bizarrsten und traurigsten Momente
Und der Preis für das beste Tor geht an... Wer gewinnt die Ball in Sicht Awards? Die Weltmeisterschaft steuert auf ihren Höhepunkt zu – und bevor die Halbfinals beginnen, blicken Klaus Brinkbäumer und Rüdiger Barth auf die bisherigen Wochen zurück. Welche Spiele haben begeistert? Welche Szenen haben für Kopfschütteln gesorgt? Und kann das Turnier sportlich in den letzten Tagen überhaupt noch einmal zulegen? In einer besonderen Ausgabe vergeben die beiden ihre ganz persönlichen Ball in Sicht Awards. Zwischen großen Fußballmomenten, kuriosen VAR-Entscheidungen, unvergesslichen Paraden und emotionalen Geschichten geht es um alles, was dieses Turnier geprägt hat. Dabei bekommen nicht nur Spieler und Teams ihre Bühne, sondern auch Kommentatoren, Experten und Schiedsrichter – mal mit Lob, mal mit deutlicher Kritik. Welche Entscheidung war die folgenreichste? Welche Enttäuschung bleibt besonders hängen? Und welche Momente bleiben von dieser Weltmeisterschaft am Ende wirklich in Erinnerung? Viel Spaß mit Ball in Sicht! Du möchtest mehr über unsere Werbepartner erfahren? Hier findest du alle Infos & Rabatte: https://linktr.ee/LandinSicht_Podcast „Ball in Sicht“ erscheint während der WM regelmäßig im Land-in-Sicht Kanal, auf allen Podcast-Plattformen sowie auf Joyn und YouTube. Sie finden uns hier: Spotify: https://open.spotify.com/show/1qHGLQxzH2HsB2iyJPrPHy?si=4c405f07dc204e15 Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/de/podcast/land-in-sicht/id1874020578?1=en-GB YouTube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk Finde Land in Sicht hier: Instagram: https://www.instagram.com/landinsicht?igsh=ZDkzMXkxNmd3YWdm tiktok: https://www.tiktok.com/@landinsicht?r=1&t=ZG-94BtecLIW8P Youtube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk Weitere Sendehinweise: Mittwochs sehen Sie KT Guttenberg und Gregor Gysi, wie gewohnt, mit brisanten politischen Themen unserer Zeit. Jeden Donnerstag gibt es den neuen Newsletter NEULAND Update von KT Guttenberg! Darin nehmen wir Sie mit hinter die politischen Kulissen und KT Guttenberg teilt seine Gespräche und Gedanken aus zahllosen Begegnungen und Interviews mit den Leaders und Thinkers unserer Zeit. Unbedingt abonnieren! Freitags kommt "Make America GOOD again" mit Ricardia Bramley und KT Guttenberg. Gemeinsam sprechen die Beiden über die USA, ein Land, das für sie Heimat, Rätsel, Irritation und Inspiration zugleich ist-und das gerade jetzt besser verstanden werden will. Schreiben Sie uns mit Fragen und Anregungen. Wir freuen uns über jede Email, auch wenn wir nicht alle beantworten können: lis@openminds.media
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