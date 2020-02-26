Eine Luxushütte für mehrere FamilienJetzt kostenlos streamen
Leben im Blockhaus
Folge vom 26.02.2020: Eine Luxushütte für mehrere Familien
20 Min.Folge vom 26.02.2020
Vier Freunde wollen all ihr Geld in eine luxuriöse Blockhütte mit zwei Master-Suiten und genügend Platz für Familienurlaube investieren. Jedoch entspricht ihr Gesamtbudget von 875.000 US-Dollar nicht ihrer langen Liste an Wünschen und Bedürfnissen. Wo können die Freunde Abstriche machen?
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
