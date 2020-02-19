Zum Inhalt springenBarrierefrei
Leben im Blockhaus

HGTV Folge vom 19.02.2020
21 Min.Folge vom 19.02.2020

Ein abenteuerlustiges Paar verlässt die geschäftige Stadt San Francisco, um den exklusiven Blockhaus-Immobilienmarkt in Lake Tahoe zu erkunden. Mit einer langen Liste an Wünschen und Bedürfnissen hoffen sie, nach zwei Jahren vergeblicher Suche endlich das perfekte Blockhaus für unter 600.000 Dollar zu finden.

