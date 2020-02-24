Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Leben im Blockhaus

Eine Hütte für Sportler in Colorado

HGTVFolge vom 24.02.2020
Eine Hütte für Sportler in Colorado

Eine Hütte für Sportler in ColoradoJetzt kostenlos streamen

Leben im Blockhaus

Folge vom 24.02.2020: Eine Hütte für Sportler in Colorado

20 Min.Folge vom 24.02.2020

Das sportverrückte Paar Adam und Rhonni liebt Ski fahren, Fahrrad fahren oder lange Spaziergänge in der Natur. Deshalb suchen sie eine permanente Bleibe im Vail Valley. Aber erschwingliche und moderne Einfamilienhäuser, die alle Kriterien auf ihrer Wunschliste erfüllen, sind auf einem der teuersten Immobilienmärkte des Landes schwer zu bekommen.

Alle verfügbaren Folgen