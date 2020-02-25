Oktoberfest im KaskadengebirgeJetzt kostenlos streamen
Leben im Blockhaus
Folge vom 25.02.2020: Oktoberfest im Kaskadengebirge
20 Min.Folge vom 25.02.2020
Die Programmierer John Hunt und Jill Rockwell lieben die malerische Bergstadt Leavenworth, Washington. Daher sind sie bereit, 980.000 US-Dollar in ein luxuriöses Blockhaus zu stecken. Sie besichtigen drei Häuser der Extraklasse. Für welches werden sie sich entscheiden?
