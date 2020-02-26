Zum Inhalt springenBarrierefrei
Leben im Blockhaus

HGTVFolge vom 26.02.2020
Ein Ehepaar verlässt seine langjährige Heimat Los Angeles, um an den Ort ihrer Flitterwochen zu ziehen: Hawaii. Sie suchen einen abgelegenen Rückzugsort, um ihre Rente in den tropischen Wäldern in der Nähe des National Parks auf Big Island zu verbringen. Die Immobiliensuche wird zu einer Herausforderung, als sie sich zwischen zwei hawaiianischen Blockhütten nicht entscheiden können.

