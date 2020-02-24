Ein neues Leben und eine neue Hütte in Colorados Front Range MountainsJetzt kostenlos streamen
Leben im Blockhaus
Folge vom 24.02.2020: Ein neues Leben und eine neue Hütte in Colorados Front Range Mountains
20 Min.Folge vom 24.02.2020
Ein Ehepaar aus New Jersey tauscht den stressigen Alltag in der Großstadt mit Natur pur in den Front Range Mountains in Colorado. Sie wünschen sich einen Neuanfang mit neuen Jobs, neuen Perspektiven und Outdoor-Erlebnissen vor der Haustür. Zum perfekten Glück fehlt ihnen nur noch ein Blockhaus - und Kompromissbereitschaft. Denn die beiden haben unterschiedliche Bedürfnisse, wie sich bei der Haussuche herausstellt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.