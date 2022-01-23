Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Leben im Blockhaus

Traumhaus für Pudel

HGTVFolge vom 23.01.2022
Traumhaus für Pudel

Traumhaus für PudelJetzt kostenlos streamen

Leben im Blockhaus

Folge vom 23.01.2022: Traumhaus für Pudel

21 Min.Folge vom 23.01.2022

Mike und Judy sind ein abenteuerlustiges Paar, das gerne wandert und zusammen mit ihren beiden Riesenpudeln angelt. Sie leben in einem Vorort von Chicago und wollen in Wisconsin ein Ferienhaus für ihre Wochenendausflüge kaufen. Mike ist mit Camping und Angeln in den Wäldern von Wisconsin aufgewachsen – Judys Familie besaß sogar ein Holzhaus. Sie hoffen, eine gemütliche, rustikale Blockhütte zu finden, die Platz für eine große Familie bietet und die von der Natur umgeben ist. Werden sie mit ihrem Budget von 375.000 Dollar den perfekten Ort finden?

Alle verfügbaren Folgen