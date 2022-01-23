Leben im Blockhaus
Folge vom 23.01.2022: Traumhaus für Pudel
21 Min.Folge vom 23.01.2022
Mike und Judy sind ein abenteuerlustiges Paar, das gerne wandert und zusammen mit ihren beiden Riesenpudeln angelt. Sie leben in einem Vorort von Chicago und wollen in Wisconsin ein Ferienhaus für ihre Wochenendausflüge kaufen. Mike ist mit Camping und Angeln in den Wäldern von Wisconsin aufgewachsen – Judys Familie besaß sogar ein Holzhaus. Sie hoffen, eine gemütliche, rustikale Blockhütte zu finden, die Platz für eine große Familie bietet und die von der Natur umgeben ist. Werden sie mit ihrem Budget von 375.000 Dollar den perfekten Ort finden?
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.