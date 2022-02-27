Vom hektischen Stadtleben ins Hideaway CabinJetzt kostenlos streamen
Leben im Blockhaus
Folge vom 27.02.2022: Vom hektischen Stadtleben ins Hideaway Cabin
20 Min.Folge vom 27.02.2022
Cody und Sarah sind frisch verlobt und möchten ihr erstes gemeinsames Ferienhaus im Südosten von Ohio kaufen. Die beiden jagen und angeln gerne und brauchen Platz für ihre Ausrüstung und Familie und Freunde. Cody möchte deshalb unbedingt eine Hütte mit einer Garage. Zu Sarahs Must-haves zählt ein Kamin, der für Gemütlichkeit sorgt. Außerdem wünschen sich beide mindestens ein paar Hektar Land, um den Platz und die Privatsphäre zu haben, die sie für ihre Hobbys brauchen. Mithilfe ihres Immobilienmaklers Bob und einem Budget von 300.000 Dollar hoffen sie auf eine Hütte, die alle Punkte auf ihrer Wunschliste erfüllt.
Genre:Reality, Haus und Garten
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.