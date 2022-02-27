Leben im Blockhaus
Folge vom 27.02.2022: Flair oder Aussicht?
21 Min.Folge vom 27.02.2022
Hütte mit Urlaubs-Feeling gesucht: Denise und Travis suchen ein tolles Blockhaus bei Tulsa in Oklahoma, um mit Travis' Sohn Kayden die Natur zu genießen. Die beiden haben genug von der hektischen Großstadt und wünschen sich deshalb eine Blockhütte mit großem Grundstück in ruhiger Lage. Maklerin Wendi steht vor der Herausforderung eine passende Hütte für ihr knappes Budget von 275.000 Dollar zu finden. Doch das Paar hat Glück und Wendi zeigt ihnen drei schöne Häuser mit Flair und Aussicht.
