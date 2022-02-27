Leben im Blockhaus
Folge vom 27.02.2022: Ein Haus zum Rudern
20 Min.Folge vom 27.02.2022
Jasmine und Dan verbringen mit ihren beiden kleinen Kindern am liebsten Zeit im Freien. Deshalb sind sie auf der Suche nach einem Blockhaus, das ihnen die Nähe zur Natur bietet, aber nicht zu weit von ihrer Familie in Michigan entfernt ist. Jasmine, eine Ruderin im College, liebt es, mit ihrem Boot aufs Wasser zu fahren, und Dan ist ein begeisterter Angler, sodass ein nahe gelegener See ein Muss ist. Außerdem wünschen sich die beiden eine offene Küche, um Gäste bewirten zu können. Für Immobilienmaklerin Krystal wird es eine Herausforderung, eine Hütte am See zu finden und gleichzeitig das Budget von 315.000 Dollar nicht zu überschreiten. Aber sie kennt das Paar und die Gegend gut und hat einige tolle Ideen in petto.
Genre:Reality, Haus und Garten
