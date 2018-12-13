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Leben im Blockhaus

Rustikale Blockhütte

HGTVFolge vom 13.12.2018
Rustikale Blockhütte

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Leben im Blockhaus

Folge vom 13.12.2018: Rustikale Blockhütte

21 Min.Folge vom 13.12.2018

Nach drei anstrengenden Jahren in Shanghai ziehen Michael und Sandra mit ihren Kindern aus der Mega-City ins Maggie Valley, North Carolina. Hier wollen sie Hektik und Umweltverschmutzung hinter sich lassen, entschleunigen und in einer rustikalen Blockhütte leben. Die outdoor-begeisterte Familie liebt Wandern und Reiten. Ihr Traumhaus sollte deshalb zahlreiche Freizeitmöglichkeiten in der Umgebung bieten, schlüsselfertig und möbliert sein. Außerdem wünschen sie sich einen großen Kamin und viel Platz, um regelmäßig Freunde zu beherbergen. Mit ihrem Budget von 425.000 Dollar macht sich ein Makler auf die Suche.

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