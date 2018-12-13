Leben im Blockhaus
Folge vom 13.12.2018: Rustikale Blockhütte
21 Min.Folge vom 13.12.2018
Nach drei anstrengenden Jahren in Shanghai ziehen Michael und Sandra mit ihren Kindern aus der Mega-City ins Maggie Valley, North Carolina. Hier wollen sie Hektik und Umweltverschmutzung hinter sich lassen, entschleunigen und in einer rustikalen Blockhütte leben. Die outdoor-begeisterte Familie liebt Wandern und Reiten. Ihr Traumhaus sollte deshalb zahlreiche Freizeitmöglichkeiten in der Umgebung bieten, schlüsselfertig und möbliert sein. Außerdem wünschen sie sich einen großen Kamin und viel Platz, um regelmäßig Freunde zu beherbergen. Mit ihrem Budget von 425.000 Dollar macht sich ein Makler auf die Suche.
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.