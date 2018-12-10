Leben im Blockhaus
Folge vom 10.12.2018: Naturverbunden in Tennessee
21 Min.Folge vom 10.12.2018
Coy und Hunter lieben die abgeschiedene, ländliche Gegend rund um Mountain City, Tennessee. Hier würden sie gerne in einem gemütlichen Blockhaus mit großem Grundstück leben, um ihre Kinder naturnah, weitab der Großstadt aufzuziehen. Die beiden lieben die Jagd und schmieden ihre Gewehre selber. Außerdem fahren sie gerne Geländewagen, gehen angeln und verbringen ihre Zeit am liebsten draußen in freier Natur. Nun hofft das Paar, sein Traumhaus für gut eine halbe Million Dollar zu finden und engagiert einen ortskundigen Makler, der passende Objekte für die Outdoor-Fans aufspürt.
