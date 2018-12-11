Die erste gemeinsame BlockhütteJetzt kostenlos streamen
Leben im Blockhaus
Folge vom 11.12.2018: Die erste gemeinsame Blockhütte
21 Min.Folge vom 11.12.2018
Momentan leben Tony und Colleen in zwei getrennten Appartements in Avon, doch das Paar träumt von einem gemeinsamen Haus in den Rocky Mountains. Am liebsten würden sie ins Vail Valley, Colorado, ziehen, da es von dort nur ein Katzensprung zu Skipisten und Wanderwegen ist. Die beiden hätten gerne ein Eigenheim mit großer Wohnküche, um Freunde zu bewirten, außerdem zwei Gästezimmer und einen großen Garten für ihre Hunde. Das Wichtigste ist jedoch die zentrale Lage an den Skiliften. Wird Maklerin Stephanie in dieser teuren Gegend ein geeignetes Objekt für 900.000 Dollar finden?
