Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Leben im Blockhaus

Familientreff in der Natur

HGTVFolge vom 13.12.2018
Familientreff in der Natur

Familientreff in der NaturJetzt kostenlos streamen

Leben im Blockhaus

Folge vom 13.12.2018: Familientreff in der Natur

20 Min.Folge vom 13.12.2018

Holly und Steve aus Cary, North Carolina, verbringen fast jede freie Minute gemeinsam mit ihren erwachsenen Töchtern im Pferdestall und hätten gerne eine rustikale Blockhütte, mit Platz für die ganze Familie. Ein neues Heim inmitten von Wanderwegen, mit zahlreichen Freizeitmöglichkeiten direkt vor der Tür. Das Paar betreibt eine expandierende Hochdruck-Reinigungsfirma und sucht deshalb ein Haus mit viel Grund, um den Sitz zu verlagern. Auf der Prioritätenliste stehen außerdem flexible Raumaufteilung und eine Werkstatt. Wird das Falling-Waters-Blockhaus auf 2,5 Hektar ihren Ansprüchen genügen?

Alle verfügbaren Folgen