Leben im Blockhaus
Folge vom 27.12.2018: Das Gruppen-Blockhaus
21 Min.Folge vom 27.12.2018
James, Amber, Brian und Lindsay aus Jacksonville, Florida, sind beste Freunde und unternehmen viel zusammen. Um ihre Freizeit noch besser nützen zu können, wollen die beiden Paare zusammen eine Blockhütte in den Blue Ridge Mountains, Georgia, kaufen. Neben unberührter Natur gibt es hier jede Menge Sportmöglichkeiten. Auch für ihre Kinder werden regelmäßige Aufenthalte in den Bergen nicht nur schön, sondern horizonterweiternd sein. Immobilienmaklerin Kristy trifft die Kunden, um zu erfahren, was sie suchen: eine große Küche mit Essbereich, ein großes Grundstück, auf dem die Kids spielen können sowie umlaufende überdachte Terrassen sind besonders wichtig.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.