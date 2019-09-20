Leben im Blockhaus
Folge vom 20.09.2019: Kurze Wege in Kentucky
20 Min.Folge vom 20.09.2019
Ein Paar mit zwei Kindern aus Louisville, Kentucky, sucht eine Blockhütte, die innerhalb einer Stunde Fahrtzeit von der Stadt entfernt liegt. Da die Mutter in einer kleinen Stadt aufgewachsen ist, möchte sie ihren Kindern eine ähnliche Idylle bieten. Höchste Priorität ist, ein perfektes Familienhaus zu finden.
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.