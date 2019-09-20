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Leben im Blockhaus

Traumhaus in Tennessee

HGTVFolge vom 20.09.2019
Traumhaus in Tennessee

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Leben im Blockhaus

Folge vom 20.09.2019: Traumhaus in Tennessee

21 Min.Folge vom 20.09.2019

Der Trend geht hin zu mehr Einfachheit und Minimalismus. Auch eine Familie aus Maryville, Tennessee, möchte wieder mehr mit den Händen arbeiten und ihre eigenen Lebensmittel anbauen. Dafür sind sie auf der Jagd nach einer Hütte mit Blick in die Natur und einer schönen Küche als Wohnraum für die sechsköpfige Familie.

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