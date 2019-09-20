Leben im Blockhaus
Folge vom 20.09.2019: Traumhaus in Tennessee
21 Min.Folge vom 20.09.2019
Der Trend geht hin zu mehr Einfachheit und Minimalismus. Auch eine Familie aus Maryville, Tennessee, möchte wieder mehr mit den Händen arbeiten und ihre eigenen Lebensmittel anbauen. Dafür sind sie auf der Jagd nach einer Hütte mit Blick in die Natur und einer schönen Küche als Wohnraum für die sechsköpfige Familie.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.