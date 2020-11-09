Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lebensretter hautnah - Wenn jede Sekunde zählt

Ohne ihren Sohn wären sie gestorben

SAT.1Folge vom 09.11.2020
Ohne ihren Sohn wären sie gestorben

Lebensretter hautnah - Wenn jede Sekunde zählt

Folge vom 09.11.2020: Ohne ihren Sohn wären sie gestorben

90 Min.Folge vom 09.11.2020Ab 12

Dringender Einsatz für Marie und Martin aus Dachau. Die beiden Wachleiter werden zu einem bewusstlosen Patienten gerufen, der nur noch einen schwer tastbaren Puls hat. In Stuttgart werden Micha und David von der Polizei um Hilfe gebeten. Nach einer Auseinandersetzung verliert ein Patient zu viel Blut und weigert sich, sich untersuchen zu lassen. Werden die beiden Notfallsanitäter den aufgebrachten Verletzen beruhigen können und seine Blutung stoppen?

