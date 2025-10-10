Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lebensretter hautnah - Wenn jede Sekunde zählt

Einsatzgebiet München: Bewusstlos zuhause nach längerem Krankenhausbesuch

SAT.1Folge vom 10.10.2025
Einsatzgebiet München: Bewusstlos zuhause nach längerem Krankenhausbesuch

Einsatzgebiet München: Bewusstlos zuhause nach längerem KrankenhausbesuchJetzt kostenlos streamen

Lebensretter hautnah - Wenn jede Sekunde zählt

Folge vom 10.10.2025: Einsatzgebiet München: Bewusstlos zuhause nach längerem Krankenhausbesuch

45 Min.Folge vom 10.10.2025Ab 12

"Lebensretter hautnah - Wenn jede Sekunde zählt" zeigt wöchentlich die nervenaufreibende Arbeit von Rettungskräften deutschlandweit. Durch die besondere Kameratechnologie erlebt der Zuschauer die Einsätze hautnah. Er fühlt, spürt und sieht alles aus der Sicht der Sanitäter. In dieser Reportage-Reihe bleibt keine Tür verschlossen - egal ob Messerstechereien, Reanimationen oder Unfälle. Mit insgesamt 15 Kameras ist der Zuschauer hautnah dabei, wenn jede Sekunde zählt.

Alle verfügbaren Folgen