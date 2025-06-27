Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lebensretter hautnah - Wenn jede Sekunde zählt

Einsatzgebiet Puchheim: Nachbehandlung von einer Epilepsie

SAT.1
Folge vom 27.06.2025
Einsatzgebiet Puchheim: Nachbehandlung von einer Epilepsie

Lebensretter hautnah - Wenn jede Sekunde zählt

Folge vom 27.06.2025: Einsatzgebiet Puchheim: Nachbehandlung von einer Epilepsie

45 Min.
Folge vom 27.06.2025
Ab 12

"Lebensretter hautnah - Wenn jede Sekunde zählt" zeigt wöchentlich die nervenaufreibende Arbeit von Rettungskräften deutschlandweit. Durch die besondere Kameratechnologie erlebt der Zuschauer die Einsätze hautnah. Er fühlt, spürt und sieht alles aus der Sicht der Sanitäter. In dieser Reportage-Reihe bleibt keine Tür verschlossen - egal ob Messerstechereien, Reanimationen oder Unfälle. Mit insgesamt 15 Kameras ist der Zuschauer hautnah dabei, wenn jede Sekunde zählt.

