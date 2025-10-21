Staffel 2Folge 23vom 21.10.2025
Folge 23: Söckchen
23 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Der alte Clown Pakito und sein Pferd Söckchen sind in der Stadt und bereiten ihren letzten Auftritt vor, bevor sie in den verdienten Ruhestand gehen.
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Tele Images Productions