Lenßen hilft
Folge 120: Ich beobachte dich
24 Min.Folge vom 05.12.2025Ab 12
Team Lenßens Unterstützung ist gefragt: Lehrerin May Tran fühlt sich seit Wochen verfolgt und macht eine verstörende Entdeckung: Heimlich von ihr aufgenommene Fotos wurden im Internet veröffentlicht. Ihre Zukunft als Beamtin steht auf dem Spiel, da Schulleiterin Regina Haas ein Abmahnverfahren eingeleitet hat. Während Ex-Freund Udo Böhm das Stalking bestreitet, führen neue Hinweise in eine andere Richtung. Kann Team Lenßen den wahren Täter stoppen?
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1