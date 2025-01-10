Lenßen hilft
Folge 51: Troopic Trudi
23 Min.Folge vom 10.01.2025Ab 12
Nora Maus setzt auf die Hilfe von Team Lenßen. Als erfolgreiche Hobby-Food-Bloggerin begeistert sie ihre Follower mit ihrem selbst kreierten Brotaufstrich "Troopic Trudi", der auf alten Familienrezepten basiert. Doch jetzt der Schock: Eine Abmahnung wirft ihr vor, das Produkt unrechtmäßig zu vertreiben und zu bewerben. Die Mandantin steht vor einem rechtlichen Albtraum. Team Lenßen muss beweisen, dass "Troopic Trudi" tatsächlich ein Original der Familie Maus ist.
Lenßen hilft
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1