Lenßen hilft
Folge 90: Ausgeliefert
22 Min.Folge vom 27.01.2025Ab 12
Conny Weller kommt unter Schock zu Team Lenßen. Nach Hinweis eines Lehrers, nimmt das Jugendamt ihren Sohn Luca in Obhut. Blaue Flecken gelten als Beweis für häusliche Gewalt. Mutter Conny beteuert ihre Unschuld und kämpft verzweifelt um ihren Sohn. Steckt da mehr dahinter? Denn scheinbar ist auch Tochter Mia in den Vorfall verwickelt. Eine Intrige an der Schule könnte der wahre Grund für die drastische Maßnahme sein. Wird Team Lenßen die Wahrheit aufdecken können?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen hilft
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1