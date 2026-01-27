Lenßen hilft
Folge 103: #momtoo
23 Min.Folge vom 27.01.2026Ab 12
Ingo Lenßen wird von Janina Lüdtke aufgesucht, die nach dem Tod ihres Mannes endlich wieder Arbeit gefunden hat - doch ihre fristlose Kündigung wirft Fragen auf. Als herauskommt, dass sie ihren Sohn Paul im Bewerbungsgespräch verschwieg, weil Mütter dort offenbar unerwünscht sind, gerät sie unter massiven Druck. Team Lenßen stößt auf ein System aus Diskriminierung und Einschüchterung - und entdeckt Hinweise, die weit über Janinas Fall hinausreichen.
Lenßen hilft
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht, Reality
Produktion:DE, 2024
