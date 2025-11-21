Lenßen hilft
Folge 35: Schlagartig anders
23 Min.Folge vom 21.11.2025Ab 12
Eva Veith bittet Ingo Lenßen um Hilfe. Nach einer Anzeige durch ihre Schwägerin steht sie unter schwerem Verdacht: Körperverletzung und Freiheitsberaubung an ihrem Ehemann. Seit einem Schlaganfall ist Jens Veith auf Unterstützung angewiesen, doch die Pflege überfordert die Familie zunehmend. Nachdem im Haus eine große Menge Schmerztabletten gefunden werden, droht die Situation zu eskalieren. Kann Team Lenßen herausfinden, was wirklich hinter den Vorwürfen steckt?
Lenßen hilft
