No Office like HomeofficeJetzt kostenlos streamen
Lenßen hilft
Folge 36: No Office like Homeoffice
23 Min.Folge vom 03.11.2025Ab 12
Team Lenßen wird von Tine Fleck aufgesucht, nachdem sie von einem Fremden beschattet wurde. Der Mann ist ein Privatdetektiv, doch Tine weiß nicht, wer ihn beauftragt hat. Während ihr Ex-Mann Paul das Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder streitig macht, entdeckt Ingo Lenßen Hinweise auf eine heimliche Überwachung im Homeoffice. Tines Leben gerät aus den Fugen - beruflich wie privat. Schafft es Team Lenßen, die Wahrheit aufzudecken und der Mandantin zu helfen?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen hilft
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1