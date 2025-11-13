Lenßen hilft
Folge 66: Offline
23 Min.Folge vom 13.11.2025Ab 12
Frauke Stärk sucht verzweifelt Hilfe bei Ingo Lenßen: Ihrer Tochter Liv droht eine Anzeige wegen Betrugs - sie soll online Unterwäsche als getragen verkauft haben, obwohl sie neu war. Frauke vermutet, dass Ex-Mann Nick Heß Liv mit seinen Geldproblemen unter Druck gesetzt hat. Doch Team Lenßen stößt auf Ungereimtheiten und ein Netz aus Lügen. Kann Ingo Lenßen die Wahrheit ans Licht bringen?
