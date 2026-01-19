Lenßen hilft
Folge 78: Omama
23 Min.Folge vom 19.01.2026Ab 12
Team Lenßen wird von der verzweifelten Elke Wirtz im Beratungsbus aufgesucht: Nach dem Tod ihrer Tochter kämpft sie um die Vormundschaft für Enkelin Leni. Doch ein Vorfall auf der Straße und eine anonyme Beschwerde stellen plötzlich alles infrage. Während sich die Familie spaltet und die Zeit drängt, stößt Team Lenßen auf Hinweise, die auf eine gezielte Intrige hindeuten. Kann Ingo Lenßen verhindern, dass Leni ausgerechnet der falschen Person anvertraut wird?
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Lenßen hilft
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: SAT.1