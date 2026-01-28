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Lenßen hilft

Krieg der Sterne

SAT.1Staffel 2Folge 97vom 28.01.2026
Krieg der Sterne

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Lenßen hilft

Folge 97: Krieg der Sterne

23 Min.Folge vom 28.01.2026Ab 12

Mona Stern schlägt in Panik ihren Ex Jörg nieder - sie hielt ihn für den Einbrecher, der vor drei Tagen ihre Wohnung verwüstet hat. Doch Jörg behauptet, Mona habe ihn absichtlich attackiert. Ingo Lenßen stellt sich dem Vorwurf und kämpft darum, Mona vor einer Anzeige zu bewahren. Während die zerrüttete Beziehung eskaliert und auch Tochter Cleo leidet, bringt Team Lenßen Licht in die dunklen Ereignisse - und deckt auf, wer wirklich hinter dem Einbruch steckt.

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