Lenßen & Partner

Mord auf der Kartbahn

SAT.1Staffel 1Folge 63
Mord auf der Kartbahn

Mord auf der KartbahnJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 63: Mord auf der Kartbahn

22 Min.Ab 12

Magda Träger ist erschüttert: Ihr ältester Sohn Philipp ist auf der Kartbahn tödlich verunglückt. Sie glaubt an Mord! Bei der Beerdigung taucht der vermeintliche Täter Bastian Schuster auf. Die Ermittler nehmen die Verfolgung auf ...

