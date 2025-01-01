Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schüsse am Gartenzaun

Louisa Burggräfe und ihr Mann fühlen sich in ihrer Wohngegend nicht mehr sicher - auf Klaus Burggräfe wurde sogar geschossen. Das Viertel hat sich in den letzten zwei Monaten stark verändert, seit zwei dort wohnende Frauen vergewaltigt wurden. Ermittler Christian Storm bekommt die Gewalt am eigenen Leib zu spüren: Bei der Observierung vor Ort wird er brutal zusammengeschlagen ...

