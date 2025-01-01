Lenßen & Partner
Folge 93: Panik vor dem Zeugnis
22 Min.Ab 12
Der Sohn von Bettina Salcher wird vermisst: Seine Freundin Susanne weiß mehr, als sie anfangs verrät - die beiden wollten sich absetzen. Der Spediteur Niko Karg, der das Paar nach Italien mitnehmen sollte, verhält sich verdächtig. Misstrauisch geworden, machen die Ermittler eine schreckliche Entdeckung ...
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1